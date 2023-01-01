Дневник Кассандры. Марина Серова
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Дневник Кассандры. Марина Серова

Дневник Кассандры. Марина Серова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы412 мин0+

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О книге

Знаменитый бодигард Евгения Охотникова в силу собственного профессионализма прекрасно знает, что у богатых и влиятельных людей всегда бывает много врагов. Поэтому, когда крупный банкир Баринов просит Евгению охранять его жену Диану на красивой белоснежной яхте, она понимает: работа предстоит за двоих – бодигарда и сыщика. Так оно и вышло. С момента прибытия Охотниковой на судно покушения на Диану Баринову начали совершаться чуть ли не каждый день. В подозреваемых ходит весь штат прислуги. Проверены все. Результата нет. Однако, как водится, ларчик просто открывался. Но кто бы мог подумать!..

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Жанр
Детективы
Время
412 мин / 06:52

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