Дневник Кассандры. Марина Серова (книга, 2020) слушать онлайн

Знаменитый бодигард Евгения Охотникова в силу собственного профессионализма прекрасно знает, что у богатых и влиятельных людей всегда бывает много врагов. Поэтому, когда крупный банкир Баринов просит Евгению охранять его жену Диану на красивой белоснежной яхте, она понимает: работа предстоит �за двоих – бодигарда и сыщика. Так оно и вышло. С момента прибытия Охотниковой на судно покушения на Диану Баринову начали совершаться чуть ли не каждый день. В подозреваемых ходит весь штат прислуги. Проверены все. Результата нет. Однако, как водится, ларчик просто открывался. Но кто бы мог подумать!..



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