Дневник Батарейкина, или Рейкин, не позорься!. Игорь Родионов (книга, 2022) слушать онлайн

Лауреат национальной литературной премии «Рукопись года». Быть подростком-шестиклассником – непростое дело. Все вокруг на тебя орут. Учителя и домашка не дают расслабиться. При этом неуёмное любопытство заставляет постоянно ввязываться в опасные, но интересные неприятности. Иногда приходится драться, иногда – убегать со всех ног. Зато в этом круговороте зарождается и крепнет настоящая мужская дружба. А уж когда в класс приходит новенькая…



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