Дневник Батарейкина, или Рейкин, не позорься!. Игорь Родионов
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Дневник Батарейкина, или Рейкин, не позорься!. Игорь Родионов

Дневник Батарейкина, или Рейкин, не позорься!. Игорь Родионов (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Детская литература6+

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О книге

Лауреат национальной литературной премии «Рукопись года». Быть подростком-шестиклассником – непростое дело. Все вокруг на тебя орут. Учителя и домашка не дают расслабиться. При этом неуёмное любопытство заставляет постоянно ввязываться в опасные, но интересные неприятности. Иногда приходится драться, иногда – убегать со всех ног. Зато в этом круговороте зарождается и крепнет настоящая мужская дружба. А уж когда в класс приходит новенькая…

Дневник Батарейкина, или Рейкин, не позорься! слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Детская литература

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