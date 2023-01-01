Днем с огнем. Карина Вран
Wink
Аудиокниги
Днем с огнем. Карина Вран

Днем с огнем. Карина Вран (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фантастика16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Никогда не геройствуйте, если можете этого избежать. Не открывайте через силу двери, закрытые перед вами. Иначе никогда не сможете вернуться к тому миру, что вы оставите за дверью. Но если вам девятнадцать, как Андрею Бельскому, и вы, как и он, слишком хорошо воспитаны, чтобы пройти мимо крика о помощи – дерзайте. Вам жить с последствиями. Прекрасный, дождливый Питер, мир Ночи – созданный Андреем Васильевым.

Днем с огнем слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика

Рейтинг