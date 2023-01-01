Дизайн впечатлений. Инструменты и шаблоны создания у клиента положительных эмоций от взаимодействия с компанией и продуктом. Роберт Россман, Мэтью Дюрден. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
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Сюжет
Когда Мэтью Дюрден, один из авторов книги «Дизайн впечатлений», жил в Техасе, он неизменно ездил за продуктами в супермаркет H-E-B, хотя рядом с домом были другие магазины продуктов. Просто Мэтью нравились впечатления, получаемые в H-E-B.
Все мы пытаемся наполнить свою жизнь положительным опытом. Мы ищем компании, которые не просто продают нам товары и услуги, но и оставляют о себе отличные впечатления. Положительный опыт взаимодействия привлекает и удерживает лояльных клиентов и сотрудников, в то время как плохой опыт отталкивает их и не мотивирует к повторным покупкам.
О создании пользовательского опыта говорят многие компании, а Adobe и вовсе предлагает «сделать впечатления своим бизнесом». В саммари «Дизайн впечатлений» вы найдете четкое описание процесса создания впечатлений от начала до конца.
Дизайн впечатлений слушать на видеосервисе Wink.