Дизайн впечатлений. Инструменты и шаблоны создания у клиента положительных эмоций от взаимодействия с компанией и продуктом. Роберт Россман, Мэтью Дюрден. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Когда Мэтью Дюрден, один из авторов книги «Дизайн впечатлений», жил в Техасе, он неизменно ездил за продуктами в супермаркет H-E-B, хотя рядом с домом были другие магазины продуктов. Просто Мэтью нравились впечатления, получаемые в H-E-B.

Все мы пытаемся наполнить свою жизнь положительным опытом. Мы ищем компании, которые не просто продают нам товары и услуги, но и оставляют о себе отличные впечатления. Положительный опыт взаимодействия привлекает и удерживает лояльных клиентов и сотрудников, в то время как плохой опыт отталкивает их и не мотивирует к повторным покупкам.

О создании пользовательского опыта говорят многие компании, а Adobe и вовсе предлагает «сделать впечатления своим бизнесом». В саммари «Дизайн впечатлений» вы найдете четкое описание процесса создания впечатлений от начала до конца.



Дизайн впечатлений слушать на видеосервисе Wink.