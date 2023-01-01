Дизайн интерьера. Наталия Митина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы решили профессионально заняться дизайном интерьера как индивидуальный предприниматель или открыть свою студию. Что нужно знать прежде всего? В первую очередь, не стоит судить о работе дизайнера по телепередачам, посвященным ремонту. Того, кто решил посвятить себя дизайну интерьера, ждет немало технической и психологической работы и, в общем-то, совсем немного творчества – ведь эта профессия редко предполагает полную свободу действий и карт-бланш от заказчика. Наталия Митина развеивает мифы и рассказывает о том, как стать профессиональным дизайнером – начиная от правильного представления о будущей работе и выбора учебного заведения до самостоятельного ведения проектов и создания бизнеса, собственной дизайн-студии.



Дизайн интерьера слушать на видеосервисе Wink.