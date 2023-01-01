Дизайн ИКЕА. Искусство создания продуктов, которые продаются сами. Nikkei Design
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Дизайн ИКЕА. Искусство создания продуктов, которые продаются сами. Nikkei Design

Дизайн ИКЕА. Искусство создания продуктов, которые продаются сами. Nikkei Design (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес91 мин12+

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Сюжет

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. ИКЕА – компания-гигант с оборотом в 40 млрд евро. Каждый год она выпускает более 2500 новых товаров, а каждые пять секунд где-то в мире продается самый популярный из них – стеллаж BILLY. Эксперты Nikkei Design, самого авторитетного японского журнала о продающем дизайне проанализировали, как IKEA создает свои продукты и готовы поделиться, в чем секрет их мировой популярности.

Дизайн ИКЕА слушать на видеосервисе Wink.

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