Дизайн ИКЕА. Искусство создания продуктов, которые продаются сами. Nikkei Design (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. ИКЕА – компания-гигант с оборотом в 40 млрд евро. Каждый год она выпускает более 2500 новых товаров, а каждые пять секунд где-то в мире продается самый популярный из них – стеллаж BILLY. Эксперты Nikkei Design, самого авторитетного японского журнала о продающем дизайне проанализировали, как IKEA создает свои продукты и готовы поделиться, в чем секрет их мировой популярности.



Дизайн ИКЕА слушать на видеосервисе Wink.