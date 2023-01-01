Дивная ночь на Ивана Купалу. Александр Валентинович Куревин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мария Верескова и Павел Павельев, студенты водного института, вместе отмечают на природе красивый праздник Ивана Купалы. Чудесной этой ночью происходит их стремительное сближение, хотя прежде Паша представить не мог, чтобы звезда вуза обратила на него внимание, да и девушка вовсе не была уверена, что понравится хорошенькому мальчику. Он молодо выглядит, но в суждениях вовсе не похож на дитя. На язычок такому лучше не попадаться! Однако по возвращении на служебный катер, где молодые люди проходят практику, между ними случается размолвка: Паша считает, что девушка лишь поиграла с ним в ночь Ивана Купалы, а Мария принимает его показную беспечность за равнодушие. Романтические отношения внезапно отходят на второй план: на катере совершается преступление. Убит старпом Бурляев. Мария видит, насколько по-разному ведут себя члены команды в сложных условиях. Кто-то волнуется и паникует, а ее «хорошенький мальчик» проявляет выдержку и хладнокровие. Но, их взаимной любви еще предстоят испытания!



Дивная ночь на Ивана Купалу слушать на видеосервисе Wink.