Диверсанты времени. Поле битвы – Вечность. Алексей Махров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Грандиозная хроноопера от автора бестселлеров «Спасай Россию!» и «Хозяин Земли Русской!». Диверсанты времени против хронокарателей! Беспощадная схватка за былое и грядущее. Поле битвы – Вечность! Испытав машину времени, наши современники не сразу осознают, что во вражеских руках она может стать оружием массового поражения, что каждая экскурсия в прошлое превращается в разведку боем за линией Вечности, а вмешательство в историю рискованнее любой диверсии. Но русские диверсанты времени принимают бой – и в 1941 году, и в 1918-м, и в 1605-м. Они пустят под откос ущербную реальность и несправедливый миропорядок! Они обезвредят мины, заложенные врагами под наше прошлое! Они не позволят хронокарателям превратить русскую историю в череду Смут, революций и катастроф!



Диверсанты времени слушать на видеосервисе Wink.