Диверсант. Дорога домой. Алексей Юрасов (книга, 2020) слушать онлайн

Спецназовец Николай Смирнов до конца выполнил свой воинский долг. Он, не задумываясь, отдал жизнь, прикрывая своих товарищей. Но после смерти война для Смирнова не закончилась – вместо рая боец попадает в настоящий ад: другой мир, где всe еще идет жестокая и беспощадная война, в которой перемалываются целые народы. Нацистская Германия захватила Европу, Азию и Африку. В этой страшной реальности не было нашей Великой Победы, Красная Армия разгромлена, Советский Союз уничтожен, и лишь небольшие отряды партизан продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. Против них нацисты готовы применить биологическое оружие, но против этого плана выступит диверсант из иного мира – Николай Смирнов покажет проклятым оккупантам, что их время на русской земле закончилось!



Диверсант слушать на видеосервисе Wink.