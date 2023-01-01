Дисциплина — это судьба: сила самоконтроля. Райан Холидей. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами вторая часть захватывающего интеллектуального сериала Райана Холидея, в котором он описывает четыре добродетели древней философии (первая часть — «Мужество. Почему смелым судьба помогает»).



Мужество, справедливость, мудрость — все это украшает нашу жизнь, делая ее счастливее. Однако тут не хватает четвертой добродетели — дисциплины, умеренности. А между тем без нее все наши усилия бесплодны.



Сенека и Марк Аврелий, Катон и Виктор Франкл, Эйзенхауэр и Александр Дюма — эти и другие герои книги Райана Холидея демонстрируют воодушевляющие примеры самодисциплины и помогают нам задуматься о порядке в собственной жизни.



Дисциплина — это судьба: сила самоконтроля слушать на видеосервисе Wink.