Династия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Династия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Династия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

У Олега Чернова, до недавнего времени успешного ландшафтного дизайнера, появился наглый, молодой конкурент Леонид Шашкин. Мало того, что конкурент сразу снизил стоимость своих работ и переманил часть клиентов, он еще и мэру города представил свой проект городского парка. А это будущий выгодный контракт. Олег не смог смириться с такой потерей, устроил Леониду скандал, даже полез в драку. Но в результате Олег сам же и пострадал, конкурент легко с ним справился. Олег пришел в отчаяние, решив, что его время прошло, он стал старым, но кроме фирмы у него нет смысла в жизни – ни семьи, ни детей. Олег начал бороться за свою фирму, позвонил приятельнице из мэрии Татьяне Ивановне и в красках рассказал о собственном проекте городского парка. Случайно на улице Олег столкнулся с Надеждой, в юности, он ее любил, а когда уходил в армию, узнал, что она ждет ребенка. Олег писал ей из армии, но ни одного письма в ответ не получил. Вскоре Олег узнал, что Леонид – сын Надежды, Олег догадался, что он может быть и его сыном. Он обманул мужа Надежды – Григория, и Григорий признался, что Леонид ему неродной. Леонид не принял отца, мало того, он решил окончательно его разорить. Олег попытался помириться с Леонидом, он мечтал соединить две фирмы, возглавить их, а замом поставить Леонида. Но тут выяснилось, что город выбрал проект Олега. Леонид был в отчаянии. Олег понял, наконец, что должен отказаться от своих амбиций, ради желаний сына. При сыне он позвонил Татьяне Ивановне и сообщил, что отзывает свой проект парка. Татьяна Ивановна решила устроить конкурс среди дизайнеров. Григорий, понимая, что теряет жену и сына, явился к Леониду и устроил скандал. Он порвал работу Леонида, которую тот собирался предоставить на конкурс и рассказал, что письма Надежды и Олега перехватывала мать Надежды. Она мечтала найти дочери выгодную партию и давно заприметила Григория, сына богатых родителей, который тайно вздыхал по Надежде. Надежда осталась с Олегом, а Олег помог сыну восстановить его проект парка. Отец и сын помирились.

Династия слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг