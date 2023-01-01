Династия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

У Олега Чернова, до недавнего времени успешного ландшафтного дизайнера, появился наглый, молодой конкурент Леонид Шашкин. Мало того, что конкурент сразу снизил стоимость своих работ и переманил часть клиентов, он еще и мэру города представил свой проект городского парка. А это будущий выгодный контракт. Олег не смог смириться с такой потерей, устроил Леониду скандал, даже полез в драку. Но в результате Олег сам же и пострадал, конкурент легко с ним справился. Олег пришел в отчаяние, решив, что его время прошло, он стал старым, но кроме фирмы у него нет смысла в жизни – ни семьи, ни детей. Олег начал бороться за свою фирму, позвонил приятельнице из мэрии Татьяне Ивановне и в красках рассказал о собственном проекте городского парка. Случайно на улице Олег столкнулся с Надеждой, в юности, он ее любил, а когда уходил в армию, узнал, что она ждет ребенка. Олег писал ей из армии, но ни одного письма в ответ не получил. Вскоре Олег узнал, что Леонид – сын Надежды, Олег догадался, что он может быть и его сыном. Он обманул мужа Надежды – Григория, и Григорий признался, что Леонид ему неродной. Леонид не принял отца, мало того, он решил окончательно его разорить. Олег попытался помириться с Леонидом, он мечтал соединить две фирмы, возглавить их, а замом поставить Леонида. Но тут выяснилось, что город выбрал проект Олега. Леонид был в отчаянии. Олег понял, наконец, что должен отказаться от своих амбиций, ради желаний сына. При сыне он позвонил Татьяне Ивановне и сообщил, что отзывает свой проект парка. Татьяна Ивановна решила устроить конкурс среди дизайнеров. Григорий, понимая, что теряет жену и сына, явился к Леониду и устроил скандал. Он порвал работу Леонида, которую тот собирался предоставить на конкурс и рассказал, что письма Надежды и Олега перехватывала мать Надежды. Она мечтала найти дочери выгодную партию и давно заприметила Григория, сына богатых родителей, который тайно вздыхал по Надежде. Надежда осталась с Олегом, а Олег помог сыну восстановить его проект парка. Отец и сын помирились.



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