WinkАудиокнигиДинастии. Как устроена власть в современных арабских монархиях. Мария Кича
Династии. Как устроена власть в современных арабских монархиях. Мария Кича (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Учебная и научная литература, История16+
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Сюжет
Коварство и любовь, скандалы и интриги, волшебные легенды и жестокая реальность, удивительное прошлое и невероятные реформы настоящего – все это история современных арабских монархических династий. «Аравийская игра престолов» изобилует сюжетами из сказок «Тысячи и одной ночи» и земными по�роками правителей. Возникшие на разломе эпох, эти династии создали невиданный доселе арабский мир с новыми «чудесами света» вроде Дубая – но остались глубоко консервативными. Настоящая книга – путешествие в запретные чертоги тех, кто влияет на современный мир, и чьи роскошные дворцы по-прежнему стоят на песке, нефти и крови.
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