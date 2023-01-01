Димины мамы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Димины мамы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Димины мамы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство27 мин16+

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О книге

Татьяна Сурина решила разыскать сына Диму, которого пятнадцать лет назад оставила в роддоме. Найдя его и увидев, какие теплые отношения у Димы и его приемной матери Алевтины, Татьяна не смогла признаться в том, кто она такая. Татьяна сняла квартиру поблизости и стала ждать удобного момента, чтобы познакомиться с сыном. Вскоре такой случай представился, они познакомились и стали друзьями. В день рождения Димы Татьяна призналась в том, что она его биологическая мать, но сын не поверил, в его документах указывалась другая дата. Татьяна рассказала, что Алевтина поменяла его дату рождения, надеясь, что так его не разыщут. Дима потребовал ответа у приемной матери, та созналась. Алевтина не собиралась отдавать Диму, которого вырастила, она написала заявление в прокуратуру и обвинила Татьяну в том, что она разгласила тайну усыновления. Алевтина потребовала, чтобы Татьяна уехала, иначе она даст делу ход. Татьяна в ответ уговорила сына уехать вместе с ней. Но в последний момент Дима решил не уезжать. Придя к Алевтине, он напомнил ей, что еще с четырнадцати лет по закону имел право отказаться от усыновителя. Алевтине и Татьяне нелегко было принять, то, что теперь они обе мамы Димы, но ради сына они смогли перебороть себя и подружиться.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
27 мин / 00:27

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