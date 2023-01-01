Диктатор. Сергей Снегов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Некая вымышленная планета, удивительно похожая на Землю, погружена в войну и политические дрязги. Правитель одной из могущественных стран – полковник Алексей Гамов объявляет себя диктатором и ставит перед собой, казалось бы, невыполнимую задачу – объединить мир под своим руководством и добиться того, чтобы одно лишь упоминание о войне вызывало у людей ужас и отвращение. Для достижения поставленной цели он выбирает все доступные способы, в том числе и самые жестокие и неординарные, но все они подчинены одной благородной миссии – войне против войны.



Диктатор слушать на видеосервисе Wink.