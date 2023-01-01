Диковинные истории. Ольга Токарчук
Wink
Аудиокниги
Диковинные истории. Ольга Токарчук

Диковинные истории. Ольга Токарчук (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Современная проза415 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Лауреат Международного Букера Ольга Токарчук коллекционирует фантазии. В нашу серую повседневность она, словно шприцем, впрыскивает необъяснимое, странное, непривычное. Мороки из прошлого и альтернативное настоящее не поддаются обычной логике. Каждая история – мини-шедевр в духе современной готики. «Диковинные истории» – собрание причудливых рассказов, где каждая история – окно в потустороннее.

Диковинные истории слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг