Диковинные истории. Ольга Токарчук (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лауреат Международного Букера Ольга Токарчук коллекционирует фантазии. В нашу серую повседневность она, словно шприцем, впрыскивает необъяснимое, странное, непривычное. Мороки из прошлого и альтернативное настоящее не поддаются обычной логике. Каждая история – мини-шедевр в духе современн�ой готики. «Диковинные истории» – собрание причудливых рассказов, где каждая история – окно в потустороннее.



Диковинные истории слушать на видеосервисе Wink.