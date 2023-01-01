WinkАудиокнигиДикий прапор. Книга 2. Алекс Гор
Дикий прапор. Книга 2. Алекс Гор (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези18+
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Сюжет
Кипят на матушке-Земле бесконечные войны под контролем мегакорпорации Аруато, плодится двуногий скот в угоду древнего существа. Очень скоро выдвинутся четыре огромных корабля-санатора для зачистки планеты. Сможет ли похищенный пиратами немолодой прапорщик этому помешать, найдет ли рояли в кустах, спасет ли свою принцессу? Приключения продолжаются…
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