Дикарь. Лидия Чарская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Этот странный, необычайный, исключительный мальчик с его необыкновенною жизнью – один из главных героев новой повести для юношества под заглавием «Дикарь»… Здесь перед читателем и новый, совершенно не затронутый до сих пор писательницею (и вообще почти не затронутый в литературе для юношества) мир, и новые типы, и новая обстановка. Богатая приключениями жизнь подростка-дикаря дала возможность г-же Чарской развернуть еe беллетристическое дарование во всю ширь…""



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