Digital всемогущий. 101 инструмент для повышения продаж с помощью цифровых технологий. Юрий Павлюк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Многие инструменты digital-маркетинга очень быстро совершенствуются или устаревают. Не разобравшись в том, какие из них использовать, можно долго сливать бюджет, не получая выхлопа. Цель этой книги – доступным языком изложить вечнозеленые приемы увеличения продаж с помощью интернет-маркетинга. Двигаясь от классических к новейшим, Юрий Павлюк разбирает сильные и слабые стороны тех digital–инструментов, которые останутся актуальными еще очень долго. Вы сможете подобрать инструменты digital-маркетинга, которые будут наиболее эффективны именно для ваших задач, сэкономить на том, что не подойдет вам, несмотря на рекламные обещания, разработать собственную стратегию интернет-продвижения и увеличить продажи, не увеличивая затраты.



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