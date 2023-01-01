Digital-маркетинг. Главная книга интернет-маркетолога. В. В. Давыдов,М. В. Фёдоров,А. В. Гавриков (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Главная аудиокнига для каждого диджитал-маркетолога. Подробные кейсы и самая актуальная информация в одном источнике. Если вы считаете, что digital‑маркетинг – это гораздо больше, чем «создание и раскрутка сайта», то эта книга для вас. Дополненное и доработанное издание популярной книги от основателей маркетинговой группы «Комплето» поможет вам узнать о стратегическом планировании и принятии бизнес‑решений, вы поймете, как использовать инновации, научитесь экспериментировать, измерять результат и корректировать тактику на основе результатов этих действий. А главное, вы начнете стабильно занимать лидирующие позиции на рынке.



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