WinkАудиокнигиДиалог, Inc. Как успешные руководители используют диалог с сотрудниками для развития компании. Борис Гройсберг, Майкл Слинд. Ключевые идеи книги
Диалог, Inc. Как успешные руководители используют диалог с сотрудниками для развития компании. Борис Гройсберг, Майкл Слинд. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн29 мин16+
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Сюжет
Времена изменились, и корпоративная коммуникация, которая действует только сверху вниз по вертикали и не подразумевает обратной связи, больше не работает. Миллениалы и более молодые поколения людей категорически не согласны с командно-административным методом управления. Они не готовы быть безмолвными исполнителями, хотят создавать ценность, нести ответственность и вести диалог с руководством.
Сегодня руководители организаций — коммерческих и государственных, больших и маленьких, базирующихся в США и других странах — пытаются внедрять практику диалога в своих компаниях. О том, как организовать и вести диалог с сотрудниками, узнайте из этого саммари.
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