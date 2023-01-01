Диалог, Inc. Как успешные руководители используют диалог с сотрудниками для развития компании. Борис Гройсберг, Майкл Слинд. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Времена изменились, и корпоративная коммуникация, которая действует только сверху вниз по вертикали и не подразумевает обратной связи, больше не работает. Миллениалы и более молодые поколения людей категорически не согласны с командно-административным методом управления. Они не готовы быть безмолвными исполнителями, хотят создавать ценность, нести ответственность и вести диалог с руководством.

Сегодня руководители организаций — коммерческих и государственных, больших и маленьких, базирующихся в США и других странах — пытаются внедрять практику диалога в своих компаниях. О том, как организовать и вести диалог с сотрудниками, узнайте из этого саммари.



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