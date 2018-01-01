Дейл Карнеги. Приемы общения с любым человеком, в любой ситуации. Дуглас Мосс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тот, кто располагает к себе людей, всегда и везде оказывается в выигрыше! Перед вами уникальная аудиокнига! Она поможет вам освоить приемы общения Дейла Карнеги. Быстро. Надежно. Максимально эффективно! Все приемы Карнеги изложены четко, сжато – всего в 10 уроках. Практические упражнения к каждому уроку помогут быстро освоить все советы мастера общения и научиться применять их в реальной жизни. Разобраны типичные трудности, которые могут возникнуть при освоении приемов, и указаны пути их преодоления. Эта аудиокнига-тренинг будет полезна всем, кто хочет научиться убеждать и достигать всех своих целей! Ранее книга выходила под названием «Дейл Карнеги. Как стать мастером общения с любым человеком, в любой ситуации. Все секреты, подсказки, формулы».© Мосс Д., 2014 © ООО "Издательство «АСТ», 2018 ©



Дейл Карнеги слушать на видеосервисе Wink.