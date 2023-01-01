WinkАудиокнигиДевятый сон Веры Павловны. Виктор Пелевин
Девятый сон Веры Павловны. Виктор Пелевин (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Современная проза16+
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Сюжет
Представляем на ваш суд аудиоверсию раннего произведения «Девятый сон Веры Павловны» самого загадочного писателя современности, лауреата многочисленных литературных премий и наград, среди которых «Малый Букер» и «Национальный бестселлер» – Виктора Пелевина.
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