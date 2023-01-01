Девятое зеркало. Елена Ромова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

По воле древнего закона каждые десять лет воины из враждующих земель проходят сквозь волшебное зеркало, чтобы сразиться в Великой битве. Но что будет, если вместо воина сквозь зеркало пройдет простая девушка по имени Тея?Что, если мир по другую сторону – это не поле боя, а чей-то дом, а заснеженные земли населены опасными бессмертными духами? Что, если один из них поставит Тее условие – полюбить его за три дня?



Девятое зеркало слушать на видеосервисе Wink.