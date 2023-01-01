WinkАудиокнигиДевушки на грани. Как помочь нашим дочерям преуспеть в эру повышенной тревожности, депрессии и социальных сетей. Донна Наказава. Ключевые идеи книги
Девушки на грани. Как помочь нашим дочерям преуспеть в эру повышенной тревожности, депрессии и социальных сетей. Донна Наказава. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие53 мин16+
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Сюжет
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
Почему нашим юным дочерям и знакомым девочкам сегодня так плохо и они страдают от депрессии и тревожных расстройств?
Автор бестселлера «Осколки детских травм» Донна Наказава нашла ответ. Она выделяет причины кризиса среди девушек-подростков: расцвет соцсетей и мизогиния, которые накладываются на более раннее начало полового созревания. Донна предлагает 15 «противоядий» для решения проблемы.
Если вы хотите наладить отношения с дочерью-подростком, а также помочь ей справиться со стрессом, то эта книга для вас.
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