Девушки на грани. Как помочь нашим дочерям преуспеть в эру повышенной тревожности, депрессии и социальных сетей. Донна Наказава. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Почему нашим юным дочерям и знакомым девочкам сегодня так плохо и они страдают от депрессии и тревожных расстройств?

Автор бестселлера «Осколки детских травм» Донна Наказава нашла ответ. Она выделяет причины кризиса среди девушек-подростков: расцвет соцсетей и мизогиния, которые накладываются на более раннее начало полового созревания. Донна предлагает 15 «противоядий» для решения проблемы.

Если вы хотите наладить отношения с дочерью-подростком, а также помочь ей справиться со стрессом, то эта книга для вас.



Девушки на грани слушать на видеосервисе Wink.