Девушка с чеширским зонтиком. Дарья Калинина (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Саша и пятеро его друзей отправились отдыхать дикарями на Черное море. Экзотика и романтика! И сначала все шло отлично – ровно до тех пор, пока ребята не решили всей компанией пойти в ресторан. Отказалась от похода только принципиальная Настя – она осталась в их палаточном лагере сторожить вещи. Вернувшись, друзья поняли, что Настя бесследно исчезла. А вскоре Саша нашел на берегу ее одежду с пятнами крови…



Девушка с чеширским зонтиком слушать на видеосервисе Wink.