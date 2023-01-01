Девушка на замену. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Девушка на замену. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Девушка на замену. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство29 мин16+

Сюжет

Маргарита Осокина однажды уже была любовницей женатого мужчины. Они болезненно расстались, и Рита пообещала себе, что никогда больше не свяжется с несвободным. Через некоторое время она встретила Константина, в которого сразу же влюбилась. Рита и Костя проводили вместе много времени, Костя заваливал девушку комплиментами, цветами и подарками. Но когда Рита захотела более серьезных отношений и заговорила с ним о его переезде к ней, оказалось, что ее любимый женат. Но на этот раз Рита не собиралась отказываться от своей любви. Она пообещала Косте, что не будет вмешиваться в его семейную жизнь, лишь бы он был рядом. Вскоре выяснилось, что Константин скрывал не только то, что женат, но и то, что у них с женой Варей есть ребенок. Теперь Костя не стеснялся при Рите разговаривать по телефону с женой, обсуждать совместный отдых… Не в силах терпеть такое унижение, Рита нашла в телефоне любимого номер его жены, позвонила Варе и сообщила об их с Костей романе. Константин был страшно зол на Риту за то, что она разрушила его «счастливый» брак, и заявил, что между ними все кончено. Однако вскоре сам пришел к Рите, признался в любви и попросил ее пустить его к себе навсегда. Рита была счастлива – наконец-то она добилась своего, и у них с Костей будет настоящая семья! Вскоре Костя стал часто задерживаться на работе, денег в семью не приносил, а однажды и вовсе выяснилось, что у него появилась любовница. А сама Рита оказалась на месте Вари, которую Костя постоянно предавал. Рита выгнала Костю. Через некоторое время она, измученная чувством вины за то, что разбила чужую семью, решила попросить у Вари прощения. Она пришла к ней домой и… увидела там Костю! Рита не могла поверить – неужели Варя смогла простить такое предательство?! Но Варя попросила ее не больше не лезть в их семью, они и без Риты разберутся. А Костя и вовсе устроил скандал – как она посмела прийти в его дом? Униженная Рита ушла. Но вскоре бывший любовник настал ей названивать. Рита не отвечала на телефонные звонки. И тогда Костя заявился к ней домой, и, как ни в чем не бывало, предложил возобновить отношения…

Девушка на замену слушать на видеосервисе Wink.

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