Девушка на замену. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Маргарита Осокина однажды уже была любовницей женатого мужчины. Они болезненно расстались, и Рита пообещала себе, что никогда больше не свяжется с несвободным. Через некоторое время она встретила Константина, в которого сразу же влюбилась. Рита и Костя проводили вместе много времени, Костя заваливал девушку комплиментами, цветами и подарками. Но когда Рита захотела более серьезных отношений и заговорила с ним о его переезде к ней, оказалось, что ее любимый женат. Но на этот раз Рита не собиралась отказываться от своей любви. Она пообещала Косте, что не будет вмешиваться в его семейную жизнь, лишь бы он был рядом. Вскоре выяснилось, что Константин скрывал не только то, что женат, но и то, что у них с женой Варей есть ребенок. Теперь Костя не стеснялся при Рите разговаривать по телефону с женой, обсуждать совместный отдых… Не в силах терпеть такое унижение, Рита нашла в телефоне любимого номер его жены, позвонила Варе и сообщила об их с Костей романе. Константин был страшно зол на Риту за то, что она разрушила его «счастливый» брак, и заявил, что между ними все кончено. Однако вскоре сам пришел к Рите, признался в любви и попросил ее пустить его к себе навсегда. Рита была счастлива – наконец-то она добилась своего, и у них с Костей будет настоящая семья! Вскоре Костя стал часто задерживаться на работе, денег в семью не приносил, а однажды и вовсе выяснилось, что у него появилась любовница. А сама Рита оказалась на месте Вари, которую Костя постоянно предавал. Рита выгнала Костю. Через некоторое время она, измученная чувством вины за то, что разбила чужую семью, решила попросить у Вари прощения. Она пришла к ней домой и… увидела там Костю! Рита не могла поверить – неужели Варя смогла простить такое предательство?! Но Варя попросила ее не больше не лезть в их семью, они и без Риты разберутся. А Костя и вовсе устроил скандал – как она посмела прийти в его дом? Униженная Рита ушла. Но вскоре бывший любовник настал ей названивать. Рита не отвечала на телефонные звонки. И тогда Костя заявился к ней домой, и, как ни в чем не бывало, предложил возобновить отношения…



Девушка на замену слушать на видеосервисе Wink.