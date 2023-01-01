Девушка месяца. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Читатели районной газеты выбрали Анастасию Беленькую девушкой месяца. Узнав об этом, она решила, что заслуживает лучшей жизни и обязательно должна стать моделью. Первым делом Настя накупила в кредит модной обуви и одежды, но ее муж Виталий не понял ее восторга. Он сказал, что через месяц об этом никто не вспомнит, и потребовал забыть о шопинге до тех пор, пока не выплатит кредит. Настя расстроилась. Она считала, что муж находится под влиянием матери Софьи Михайловны, которую кроме книг и театров ничто не интересует. Настю пригласили на кастинг, и она заключила контракт с рекламным агентством. Благодаря этому ей удалось убедить мужа жить отдельно от свекрови, Виталий стал подыскивать им съемную квартиру. Вскоре, Настя встретила своего знакомого – обеспеченного вдовца Игоря, с которым познакомилась еще до замужества. Тогда он не обратил внимания на деревенскую девушку, приехавшую в город учиться. Теперь Игорь сам предложил ей поработать для каталога одежды, который его фирма выпускала. Настя решила, что он для нее более выгодная партия и, стала действовать через его сына Артема. Она подружилась с мальчиком и добилась своего – Игорь проявил к ней интерес. Виталий заподозрил неладное – его жена неожиданно отказалась переезжать на съемную квартиру и скрывала от него, где проводила время. В ходе бурного объяснения, она призналась, что у нее есть другой. Виталий ударил жену, и она ушла к Игорю. Настю задело, что муж даже не пытался ее искать после их ссоры. По просьбе Игоря, она уволилась с работы, занималась семьей и его сыном, но делала это с неохотой. Вскоре Игорь понял, что Настя живет с ним из-за денег и предложил расстаться. Насте пришлось снять квартиру и вернуться на работу. Она поняла, что совершила роковую ошибку, уйдя от мужа. Однажды Настя встретила Виталия на улице. Он оставил работу на кафедре и открыл сеть частных учебных центров, его бизнес процветал. Виталий сказал, что не может ее забыть и показал вырезку из газеты с ее портретом. Настя попросила у мужа прощения, и он предложил проводить ее до дома.



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