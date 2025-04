Девочки. Эмма Клайн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Девочки» – дебютный роман 28-летней американской писательницы Эммы Клайн, ставший большим литературным событием этого года. За сюжетом угадывается канва истории Чарлза Мэнсона и его коммуны-секты, состоявшей по большей части из юных девушек. Пронизанный атмосферой шестидесятых роман Эммы Клайн – о тайных желаниях, о глубинных комплексах, спрятанных даже от самих себя, о беззащитности и уязвимости юности, о недостатке любви и о том, как далеко могут зайти девочки в поисках этой любви и тепла. Лучшая книга по версиям: The Washington Post NPR The Guardian Entertainment Weekly San Francisco Chronicle Financial Times Esquire Newsweek Vogue Glamour People The Huffington Post Elle Harper’s Bazaar Time Out BookPage Publishers Weekly Slate Северная Калифорния, бурные 1960-е подходят к завершению. В начале лета одинокая, погруженная в себя 14-летняя Эви Бойд видит в парке компанию девочек. Они разительно отличаются от всех, кого Эви знает. Раскованные манеры, небрежная одежда, свобода в каждом движении – Эви зачарована ими. А вскоре она сама станет одной из этих девочек, вольется в коммуну, где нет места правилам, где жизнь совершенно не похожа на привычную обыденность, где мир вращается вокруг харизматичного Рассела. Увлеченная новой жизнью, одержимая тягой к новой подруге, Эви все ближе и ближе подходит к бездне, к той точке, что поменяет жизнь и смерть местами. Пресса о книге: Полмира зачитывается историей о девочках, угодивших в секс-секту, написанной с щемяще...Слушайте книгу.



Девочки слушать на видеосервисе Wink.