Девочки делают бизнес. Или как открыть свое дело и начать зарабатывать. Екатерина Пигалева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Автор книги – молодая предпринимательница с миллионными оборотами, основатель сети студий эпиляции Sweet Epil Екатерина Пигалева. На своем опыте, и не только, она рассказывает принципиально важные вещи, которые помогут каждой девушке стать финансово состоятельной и счастливой бизнесвумен. Проч�итав издание, вы сможете: найти свою нишу и придумать собственный интересный проект собрать правильную команду и стать для нее лучшим лидером начать зарабатывать и постоянно наращивать обороты и прибыль. Книга озвучена автором.



Девочки делают бизнес слушать на видеосервисе Wink.