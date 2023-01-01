WinkАудиокнигиДевочки делают бизнес. Или как открыть свое дело и начать зарабатывать. Екатерина Пигалева
Девочки делают бизнес. Или как открыть свое дело и начать зарабатывать. Екатерина Пигалева (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие717 мин12+
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Сюжет
Автор книги – молодая предпринимательница с миллионными оборотами, основатель сети студий эпиляции Sweet Epil Екатерина Пигалева. На своем опыте, и не только, она рассказывает принципиально важные вещи, которые помогут каждой девушке стать финансово состоятельной и счастливой бизнесвумен. Проч�итав издание, вы сможете: найти свою нишу и придумать собственный интересный проект собрать правильную команду и стать для нее лучшим лидером начать зарабатывать и постоянно наращивать обороты и прибыль. Книга озвучена автором.
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