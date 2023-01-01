Девочка Севера. Олли Серж (книга, 2020) слушать онлайн

Она – сирота, перепутавшая адрес квартиры, которая досталась в наследство. Он – влиятельный человек для которого женщины и радости жизни перестали иметь ценность, превратившись в вопрос цены. – Ну точно «оленeнок», – хмыкаю, разглядывая ее испуганные глазищи. – Раздевайся, бабки сразу дам, чтобы расслабиться было проще. – Вы не поняли… – она вжимается спиной в дверь. – Я не то, о чем вы подумали. – Конечно, – морщусь. – Я просил у Саида кого-то помоложе, но ты переигрываешь. Делаю шаг к девчонке и втягиваю в легкие запах земляники с ее волос. Это неожиданно. – Можно, я пойду… – шепчет одними губами. – Нет, – чувствуя, как меня накрывает возбуждением, впиваюсь в ее губы поцелуем. – Я не разрешаю.



Девочка Севера слушать на видеосервисе Wink.