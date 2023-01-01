Девочка по вызову. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Девочка по вызову. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Девочка по вызову. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Вадиму Хаустову только – только исполнилось 30-ть, он стал начальником, получил прибавку к зарплате и сразу же стал объектом повышенного внимания Аллы, любви которой он долго добивался. Вадим понял, что все женщины продажны. Психолог попытался убедить его в том, что Вадим с таким мнением рискует остаться в одиночестве. Вадима пригласил на день рождения начальник, идти ему было не с кем, Вадим решил обратиться в эскорт-услуги. Так он познакомился с Ирой. Девушка сразу понравилась ему, но Вадим едва не попал впросак. Начальник узнал Иру. Вадим был зол на себя, на Иру, он увел ее с праздника, а на улице, неожиданно для себя понял, что злится еще и потому, что ревнует девушку к старым клиентам. Вадим и Ира провели вместе ночь, а утром он прогнал ее, думая, что у него не должно быть чувств к девушкам с такой профессией, но жизнь оказалась сложнее. Через несколько дней Вадим понял, что он окончательно влюбился в Иру. Вадим пригласил Иру на свидание, она рассказала ему, что бросила эскорт-услуги. Но уже на следующий день Вадим увидел Иру и начальника, садящихся в машину. Вадим устроил сцену, дал пощечину Ирине, она убежала, а после начальник рассказал, откуда он знал девушку. Ирина была выпускницей медицинского ВУЗа, надо было заплатить за ординатуру. От отчаяния она решилась заработать эскортом, Вадим стал ее первым и последним клиентом. Вадим бросился к Ирине и успел застать ее на остановке, она решила все бросить и уехать к родителям. Вадиму удалось вымолить у девушки прощение.

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