Девочка по вызову. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Вадиму Хаустову только – только исполнилось 30-ть, он стал начальником, получил прибавку к зарплате и сразу же стал объектом повышенного внимания Аллы, любви которой он долго добивался. Вадим понял, что все женщины продажны. Психолог попытался убедить его в том, что Вадим с таким мнением рискует остаться в одиночестве. Вадима пригласил на день рождения начальник, идти ему было не с кем, Вадим решил обратиться в эскорт-услуги. Так он познакомился с Ирой. Девушка сразу понравилась ему, но Вадим едва не попал впросак. Начальник узнал Иру. Вадим был зол на себя, на Иру, он увел ее с праздника, а на улице, неожиданно для себя понял, что злится еще и потому, что ревнует девушку к старым клиентам. Вадим и Ира провели вместе ночь, а утром он прогнал ее, думая, что у него не должно быть чувств к девушкам с такой профессией, но жизнь оказалась сложнее. Через несколько дней Вадим понял, что он окончательно влюбился в Иру. Вадим пригласил Иру на свидание, она рассказала ему, что бросила эскорт-услуги. Но уже на следующий день Вадим увидел Иру и начальника, садящихся в машину. Вадим устроил сцену, дал пощечину Ирине, она убежала, а после начальник рассказал, откуда он знал девушку. Ирина была выпускницей медицинского ВУЗа, надо было заплатить за ординатуру. От отчаяния она решилась заработать эскортом, Вадим стал ее первым и последним клиентом. Вадим бросился к Ирине и успел застать ее на остановке, она решила все бросить и уехать к родителям. Вадиму удалось вымолить у девушки прощение.



Девочка по вызову слушать на видеосервисе Wink.