Девочка, которая ждет. Елена Дмитриевна Булганова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вторая книга фэнтези-серии «Инсомния» писательницы Елены Булгановой, автора популярного цикла «Вечники». Алеша и Иоланта многому научились в лагере для подростков-атлантов и в подземных мирах. Но вскоре на ребят обрушивается лавина странных событий: школьный тренер втягивает учеников в жутковатые игры на выживание, директор лагеря и его жена бесследно исчезают в Нижнем мире, кто-то могущественный словно испытывает силы и способности юных атлантов, провоцирует их раскрыться… Кто же хочет стравить человечество и самые древние расы на Земле? И какое отношение ко всему этому имеет таинственный Орден? © Storysidе



Девочка, которая ждет слушать на видеосервисе Wink.