Девочка, которая любила Тома Гордона. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Детективный триллер от легенды мировой литературы Стивен Кинга теперь в аудиоформате. Девятилетняя Триша заблудилась в лесу, и чем дольше она ищет дорогу назад, тем дальше заходит в глубь лесной чащи. Тянутся часы. Все сильнее голод и жажда. Кажется, надежды уже нет. Не спасают даже мысленные б�еседы с Томом Гордоном, легендарным спортсменом,– так девочка пытается забыть о страхе и отчаянии. А по пятам за ней следует таинственный и не знающий жалости Зверь – он терпеливо ждет, когда ее покинут последние силы…



Девочка, которая любила Тома Гордона слушать на видеосервисе Wink.