Девочка Хозяина Порока. Анна Гур (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

–Ты хоть понимаешь, что я с тобой сделаю?! Рявкает мне в лицо и хватает за горло, впечатывая в стену. Чёрные глаза полыхают ненавистью. –Да делай что хочешь!– кричу в надменное, холодное лицо.– Что еще ты можешь?! ЧТО?! Ощеривается. Улыбается. И я замираю пойманной птицей. –Ты даже не представляе�шь, что именно тебя ждёт за твоё предательство… Наклоняется ещё ближе, заставляя замереть под прицелом тяжелого взгляда и его хриплый смех опаляет слух: –Я на тебе женюсь.



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