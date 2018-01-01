Девичий мирок. Элизабет Мид-Смит (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Девичий мирок" – повесть для детей, известной британской писательницы Элизабет Мид-Смит. После смерти матери отец отправляет юную Эстер в школу-пансион для девочек. Оторванная от родного дома и любимой младшей сестры Эстер с трудом привыкает к школьным порядкам и правилам. Неожиданно в тесном школьном мирке начинают происходить загадочные события. © ИДДК



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