Девичий мирок. Элизабет Мид-Смит
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Детям
Девичий мирок. Элизабет Мид-Смит

Девичий мирок. Элизабет Мид-Смит (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература394 мин12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

"Девичий мирок" – повесть для детей, известной британской писательницы Элизабет Мид-Смит. После смерти матери отец отправляет юную Эстер в школу-пансион для девочек. Оторванная от родного дома и любимой младшей сестры Эстер с трудом привыкает к школьным порядкам и правилам. Неожиданно в тесном школьном мирке начинают происходить загадочные события. © ИДДК

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