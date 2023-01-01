Детям от 0 до 1 года. Ладушки. Потешки. Колыбельные. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Забавные игры-стишки с музыкальным оформлением прекрасно подойдут для занятий с малышами первого года жизни. Такие занятия развивают двигательную активность, координацию движений, мелкую моторику, чувство ритма, способствуют концентрации внимания, формированию музыкального слуха, речи, творческой фантазии и воображения ребенка. Их можно использовать для пальчиковой гимнастики и игрового массажа. Они помогут утешить и развеселить, накормить, искупать и уложить спать кроху. – Потягушки – Умывалки – Ладушки – Пора кушать – Утешалки – Развлекалки – Топотушки – Потешки – Прибаутки – Поиграем в пальчики – Песенки – Колыбельные Русские народные потешки и песенки в обработке Н. Иваницкого, О. Капицы, А. Можаровского, П. Шеина стихи В. Брюсова, А. Майкова, А. Плещеева, С. Свириденко, А. Фета и др.



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