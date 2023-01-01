Детство Чичикова (отрывок из поэмы «Мертвые души»). Николай Гоголь
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Детство Чичикова (отрывок из поэмы «Мертвые души»). Николай Гоголь

Детство Чичикова (отрывок из поэмы «Мертвые души»). Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика6+

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О книге

«В один день, с первым весенним солнцем и разлившимися потоками, отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, которую потащила мухортая пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем соро&#769;ки; ею правил кучер, маленький горбунок, родоначальник единственной крепостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавший почти все должности в доме…»

Детство Чичикова (отрывок из поэмы «Мертвые души») слушать на видеосервисе Wink.

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