Детский остров. Кир Булычев (книга, 1995) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет повесть «Детский остров», открывающую цикл «ИнтерГпол» («Интергалактическая полиция») Кира Булычева. Как вы полагаете, в кого превратилась бы выросшая Алиса? Знакомьтесь: Кора Орват – агент № 003 Интергалактической полиции. Найдена семимесячным младенцем на планете Зрофилла и воспитана в интернате на Земле. Один из самых успешных агентов ИнтерГпола, раскрыла несколько дел межзвездного значения.



Детский остров слушать на видеосервисе Wink.