Детские обиды. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Лидия Борисовна Седова не знала, что такое «спокойная старость» и активно занималась общественной работой. Однажды, возвращаясь домой с заседания совета ветеранов, она увидела на скамейке у подъезда свою родную сестру. Евгения Борисовна приехала в гости без предупреждения. Сестры никогда не ладили между собой, поэтому сразу началось их противостояние. Евгения привычно начала учить младшую сестру жизни: в их возрасте нельзя есть в сухомятку, на пенсии надо отдыхать, а не работать. Вечером того же дня возникла первая ссора. Лидия не желала уступать сестре, и не дала ей посмотреть сериал, переключив канал на «Новости». Она грубо сказала Евгении, что ее в гости не звали. Евгения в слезах ушла на кухню. Лидия попыталась узнать, в чем причина, но сестра не ответила. Лидия восприняла это, как нежелание общаться. Она припомнила старшей сестре детскую шалость – в детстве Евгения разбила дорогую люстру, и свалила вину на младшую сестру. Лидия хотела знать, надолго ли к ней приехала сестра, но получила уклончивый ответ. На следующее утро Лидия сообщила сестре, что уезжает со школьниками на фестиваль юных техников. Евгения осталась одна. По возвращении Лидия не узнала своей квартиры, в которой сестра начала ремонт. Лидия немедленно его останавливает. Чтобы загладить неловкость, Евгения решила навести порядок в квартире сестры и по ошибке выкинула на помойку старинные книги. Терпение Лидии лопнуло, когда Евгения навредила ее общественной деятельности. Сестра сказала сотруднику отдела образования, что Лидия Борисовна не будет работать на них бесплатно. Лидия выставила сестру из дома. Она купила ей билет и отвезла на вокзал. Сидя в опустевшем и неуютном доме, Лидия звонит племяннице, чтобы встречали мать. Дочь Евгении признается, что они устраивают Евгению в интернат для престарелых. Лидия, наконец, понимает почему приехала сестра. Она пытается ее найти, но безрезультатно. Возвращаясь домой, она видит у своего подъезда сестру. У ее ног коробка с люстрой, очень похожей на ту, которую она разбила в детстве. Сестры мирятся.



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