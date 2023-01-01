WinkАудиокнигиДетская энциклопедия доброты в сказках. Наталия Немцова
Детская энциклопедия доброты в сказках. Наталия Немцова (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Детская литература, Сказки0+
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Сюжет
Слушайте с пользой и удовольствием! Маленькие увлекательные сказки помогут девочкам и мальчикам стать добрее и отзывчи-вее, научат понимать чувства окружающих, заботиться о своих друзьях и близких и бе-речь природу, а также расскажут много интересного. Автор сказок Наталия Немцова, сценарис�т радио– и телепередач, кандидат педагогических наук и мама троих детей, уме-ет найти самые главные слова, чтобы раскрыть перед маленькими почемучками красоту доброго и отзывчивого сердца.
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