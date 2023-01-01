Дети летят в пропасть. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Профессор Леонид Завадский несколько лет назад ушел из семьи к своей бывшей студентке Ольге, теперь успешной карьеристке. Ольга, пытаясь сдружиться с его детьми, стала одаривать их подарками и оказывать услуги. Прошли годы. Своих детей у Леонида и Ольги не было. Однажды, когда Ольга была в командировке, Леонид пришел к бывшей жене, чтобы отметить день рождения дочери Насти. Сын Саша так и не явился на семейное торжество. Дочь вскоре убежала к подругам. Неожиданно для себя, Леонид провел ночь с бывшей супругой Аленой. Наутро он понял, что хотел бы вернуться к ней. Алена была не против. Однако взбунтовались дети, уже привыкшие к подаркам и услугам, которые им оказывала Ольга. Леонид попытался уговорить Сашу и Настю вернуться домой. Но все было бесполезно, дети в свою очередь настаивали на том, чтобы отец продолжал жить с Ольгой. Сама Ольга так же надеялась, что Леонид не бросит ее. Неожиданно и Алена начала настаивать на том, чтобы Леонид не приходил к ней. Она боялась, что их с Леонидом поиски счастья негативно отразятся на судьбе детей. Она так же сказала Леониду о том, что он виноват в поведении детей. Он мог позволить себе пренебрегать Аленой в присутствии детей. Они все привыкли не замечать ее. Леонид видел, что упустил детей, они уже стали «махровыми эгоистами». Он решил поменять замок во входной двери в квартире Ольгичтобы дети больше не приходили в квартиру Ольги. Дочь, узнав об этом, устроила скандал. Вскоре сын пришел домой к матери весь избитый и заявил, что у него большие долги. Леонид был против помощи Саше, ему казалось, что сын сам должен решить свою проблему, а лучше уйти в армию. Мать, испугавшись, сообщила, что возьмет кредит под залог квартиры, лишь бы выплатить долг сына. Помочь сыну Леонида была готова и Ольга. Но Леонид, скрипя сердцем, согласился сам решить проблему Саши. Теперь он был уверен, что окончательно потерял детей. Они уже никогда ничего не захотят добиваться сами. Однако спасла ситуацию книга, которую Алена написала длинными одинокими вечерами. Свою книгу она назвала «Дети летят в пропасть». В ней она описала свою боль за судьбу собственной семьи. Книга помогла Насте понять мать. Дочь решила изменить свою жизнь и вернуться. Сын Саша так же понял, что пора возвращаться домой, но на него повлияли неприятности на работе у Ольги. Пройдя через испытания, семья воссоединилась.



Дети летят в пропасть слушать на видеосервисе Wink.