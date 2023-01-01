Детективные рассказы. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Настоящим подарком для всех поклонников творчества А. Конан Дойла станет этот сборник рассказов. Несмотря на то, что в нем нет уже полюбившихся многим историй о Шерлоке Холмсе и его незаменимом помощнике Ватсоне, вас ждут не менее захватывающие, а временами и жуткие повествования. О загадочно�м сундуке и военном корреспонденте, о непонятном убийстве молодого человека и о таинственном черном докторе. Уверены, такого Конан Дойла вы еще не знали.



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