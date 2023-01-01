Десятый. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
Сюжет
Лена Петрова страдает оттого, что ее мать, Ада Савельевна, упорно ищет ей женихов. Лена отказывается даже взглянуть на очередного, десятого жениха, приглашенного матерью в гости. Она скрывает от Ады Савельевны, что безнадежно влюблена в своего начальника – Георгия. Сближению Лены и Георгия помогает случай. Одиннадцатый жених Лены оказывается проходимцем. Он приглашает ее в кафе и уходит, не расплатившись. Георгий, случайно оказавшийся в кафе, отдает деньги официанту. Лена звонит своей тете и просит ее отговорить мать от попыток просватать ее. Между тем Георгий начинает проявлять к Лене интерес. Но тут к Петровым приезжает пожилой Иван Матвеевич – жених, присланный Лениной тетей. Он ведет себя, как хозяин квартиры. Ада Савельевна умоляет дочь не уходить из дома. Но Лена спешит на работу, к своему любимому Георгию. Ада Савельевна звонит дочери в офис и сообщает, что Иван Матвеевич сделал предложение. Лена просит Георгия помочь ей – они приезжают к Лене домой и выдворяют жениха. Вернувшаяся из магазина Ада Савельевна узнает Георгия – оказывается, он приходил в квартиру Петровых в качестве десятого жениха Лены. Георгий смущен, но Лена признается ему в любви и понимает, что ее чувство взаимно. Выясняется, что Иван Матвеевич сделал предложение Аде Савельевне – ведь Ленина тетя рекомендовала ему свою сестру в качестве невесты. Недоразумение, связанное с поисками Лене жениха, счастливо разрешилось.
Десятый слушать на видеосервисе Wink.