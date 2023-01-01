Деспотия и демократия. Всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею. Шарль Монтескье. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Пути к тирании витиеваты, но предсказуемы. 300 лет сражений за равноправие, свободу и справедливость не прошли даром. Но… не везде. Деспотии по-прежнему сохраняются и процветают в отдельных государствах. Один из «отцов» демократии — Шарль Монтескье еще в XVII веке предостерегал об опасности имперских настроений и властолюбии монархов, пренебрегающих волей народа. В XXI веке его книга кажется не просто пророческой, а пугающее современной.



Деспотия и демократия слушать на видеосервисе Wink.