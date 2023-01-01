Десница святого. Олег Мушинский (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Приключения Тимофея и Карла продолжаются. Они привозят слепого Ореста в Иерусалим, в знаменитый Госпиталь. По слухам, тамошние лекари творят настоящие чудеса, в чем им помогают чудотворные мощи, и главная из них – десница самого Иоанна Крестителя. Но не все так просто. Десницу только что выкрали, и, прежде чем воспользоваться ее чудотворной силой, ее еще предстоит вернуть.



Десница святого слушать на видеосервисе Wink.