Десница святого. Олег Мушинский
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Десница святого. Олег Мушинский

Десница святого. Олег Мушинский (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Детективы, Приключения16+

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Сюжет

Приключения Тимофея и Карла продолжаются. Они привозят слепого Ореста в Иерусалим, в знаменитый Госпиталь. По слухам, тамошние лекари творят настоящие чудеса, в чем им помогают чудотворные мощи, и главная из них – десница самого Иоанна Крестителя. Но не все так просто. Десницу только что выкрали, и, прежде чем воспользоваться ее чудотворной силой, ее еще предстоит вернуть.

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