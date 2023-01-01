Дешевая пехота. Андрей Ливадный (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Дешевая пехота – фантастическая рассказ Андрея Ливадного, жанр боевая фантастика. Он не знал что такое война. Был сытым, довольным и «популярным». Пока сбой высоких технологий не заставил его пережить крошечный фрагмент событий, о которых многие уже начали забывать за давностью лет.



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