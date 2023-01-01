Десант «попаданцев». Александр Конторович (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Не сумевшие сдержать своих эмоций политики очередной раз привели к катастрофе наш мир – он вспыхнул всеуничтожающим пламенем ядерных пожаров. Но начавшийся катаклизм выбросил в далекое прошлое горстку самых разнообразных людей. Музыканты и инженеры, юрист и солдат – все они оказались в одном месте. Единственное, что их связывает – опыт взаимного общения на литературном форуме. Что предстоит сделать новоявленным Робинзонам, оторванным от привычного уклада жизни? Растворится ли в неизученных лесах североамериканского континента небольшая горстка людей? Падут ли они под неудержимым натиском колонизаторов этого края – англичанами и испанцами? Украсят ли своими скальпами индейские вигвамы? Ведь их слишком мало для этого времени. Времени, когда уважали только силу… © Storysidе



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