Деревянный венец. Том 2. Валерия Веденеева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Валерия Веденеева – российская писательница, известная любителям фантастики книгами в жанре фэнтези. Серия романов об Ароне Тонгиле – наиболее популярная у автора. Представляем вам аудиоверсию пятой и финальной книги цикла, которая называется «Деревянный венец». Из-за большого объёма она разбита на два тома. Арон Тонгил долго шёл к осуществлению своей мести. Проклятый тёмный маг и некромант уничтожил всех его друзей, любимую жену и сына. И возмездие свершилось: герой жестоко расправился с кровным врагом, а в его подвалах обнаружил запертого в магической клетке демона. Всем известно коварство таких созданий, но… За свободу демон пообещал герою, что близкие ему люди вновь будут живы, и Арон не смог отказаться от сделки. Демон не солгал, но не открыл и всей правды. Герой попадает в параллельный мир, где целы и невредимы любимые им люди, вот только сам Арон теперь совсем другой человек – здесь он тёмный маг и некромант, всем ненавистный и всех страшащий. Меж тем сын героя похищен. У похитителей благие намерения – спасти юнца от ужасной участи, которую якобы уготовил ему тёмный маг. Мальчик не знает ни кто его отец на самом деле, ни то, что ужасный некромант Арон Тонгил вовсе не угрожает его жизни, а напротив, не пощадит сил, чтобы её сберечь. Меж тем наступает Время Хаоса. История неумолимо движется к финалу. Тёмному магу предстоит выполнить обещания и выплатить долги, а ещё – разобраться с врагами, число которых растёт слишком быстро.



Деревянный венец слушать на видеосервисе Wink.