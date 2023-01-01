Деревня Тихое. Моран Джурич (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Уехать жить в деревню Тихое, Челябинской области, окруженную лесом, горами с пещерами, с местным озером – просто мечта молодого парня, уставшего от токсичной мамаши. Какие страшные тайны скрывает дом, и места, что его окружают – все это предстоит выяснить Косте Дошкину. А еще про его деда, что оставил ему дом, поговаривают в деревне всякое. Что защитником от нечисти он был, и колдун.



Деревня Тихое слушать на видеосервисе Wink.