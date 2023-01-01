Деревенские страсти. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Недавно вернувшись из армии, Мартын Лукошкин устраивается в родном поселке работать шофером. В армии Мартын начал писать стихи, но показать их отцу, Федору Мартыновичу, не решается. Свои творения Мартын показывает только молодой учительнице, приехавшей недавно из города, Оксане. Она хвалит его стихи. Мартын понимает, что влюбился в Оксану. Между тем, два года Мартына из армии ждала Нина, и спустя короткое время, отец приводит ее домой и предлагает сыну сделать девушке предложение. Мартын вынужден признаться, что влюблен в другую. Возникает скандал. Мартын уговаривает отца идти сватать Оксану, но Федор считает, что девушка, приехавшая из города, не годна для жизни в поселке. Федор устраивает Оксане «экзамен» – на ее глазах рубит курицу для обеда, девушка в ужасе убегает с участка Лукошкиных. Мартын мирится с ней, а в разговорах с отцом продолжает настаивать на том, что хочет жениться на Оксане. Федор Мартынович уступает. В один прекрасный день они идут сватать учительницу. В этот момент из города приезжает любимый Оксаны Сергей, в приступе ревности он дает Оксане пощечину и говорит, что знает об ее деревенском романе. Эту сцену видят Мартын и его отец. Мартын бросается на защиту девушки, но ревнивец уезжает на машине прочь. Оксана замыкается, она не хочет никого ни видеть, ни слышать. Нина пытается вернуть Мартына, рассказывает, что это она вызвала Сергея из города, также Нина показала Оксане письма со стихами, которые писал ей из армии Мартын. Мартын негодует, он отбирает у Нины письма и сжигает их. Нина уходит в слезах. Зато к Мартыну неожиданно приходит Оксана, она объясняет, что рано говорить о каких-то чувствах с ее стороны, но она уверена: Мартыну нужно учиться. Спустя время, Мартын собирается уехать в город, чтобы поступать в институт. Отец, уже прочитавший стихи сына, понимает, что Мартын принял важное для себя решение. Он благословляет сына.



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